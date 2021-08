Lash & Brow Styling gewinnen

Jetzt mitmachen und mit etwas Glück ein Lash & Brow Styling im Rahmen des MADONNA Beauty Workshops powered by BeautyLash gewinnen. Expertinnen zeigen den Gewinnerinnen, wie einfach der wisch- und wasserfeste Look erzielt werden kann.

Beim Work-out topgestylt, ganz ohne Make-up – dank der BeautyLash-Produkte ein Leichtes! Am 10. 9. (14–17 Uhr) laden wir zehn MADONNA-Leserinnen zu einem Beauty-Workshop in den nobelsten Fitnesstempel Wiens, dem John Harris im 1. Bezirk. Jede Gewinnerin darf sich auf ein typgerechtes Augenbrauen- und Wimpernstyling sowie Tipps, wie man die Produkte auch ganz easy zu Hause anwenden kann, freuen. Anschließend wird das Ergebnis bei einer exklusiven Spinning-Session auf seine Wischfestigkeit getestet. Einfach mit einem sportlichen Schnappschuss via Mail unter madonna@oe24.at bewerben (mit Foto, Angabe von Namen, Telefonnummer und Adresse) und mit etwas Glück können Sie Ihren ganz persönlichen #BeautyLashEffect beim Workshop live erleben.