KLIPP FRISÖR verlost im Rahmen des MADONNA Beauty Day am 2. September drei Profi-Umstylings!

Unter den Teilnehmerinnen werden 3 KLIPP All-Inclusive Frisurenstylings verlost. Die Gewinnerinnen erhalten eine kompetente Typberatung und einen völlig neuen Look. Das Umstyling findet Mitte September in einem KLIPP Salon in Wien statt (Datum wird rechtzeitig bekanntgegeben). Nach dem umfangreichen Frisuren-Umstyling geht’s zum MADONNA Fotoshooting, bei dem der neue Look samt Fashionstyling für eine Magazin-Fotostrecke perfekt in Szene gesetzt wird.

Jetzt mitspielen und gewinnen

Jetzt gleich bewerben und mit etwas Glück am 2. September gewinnen!

Für die Teilnahme einfach ein Foto an teilnahme@oe24.at schicken und im Mail erklären, warum Sie sich ein Umstyling wünschen!