Jubiläums-Gewinnspiel zur 700. Madonna-Ausgabe

Mitspielen und mit etwas Glück einen unserer Top-Preise gewinnen.

Anlässlich der 700. MADONNA-Ausgabe wollen wir Sie mit den besten Beauty-, Fashion- & Reise-Goodies verwöhnen. Einfach online auf madonna24.at anmelden und mit ein bisschen Glück gewinnen. Wir drücken Ihnen die Daumen und sagen Danke für Ihre Treue!

Preis 1: Hotel Ronacher

© Hersteller ×

Auf einer kleinen Anhöhe inmitten der Kärntner Nockberge befindet sich Das Ronacher, das auf Urlaub für die Familie ausgerichtet ist. Der moderne Spa-Bereich, das Saunadorf, die Relaxoasen und die aufwändig gestaltete Therme versprechen Entspannung pur. Wir verlosen 1 x 2 Übernachtungen für zwei Personen!

Hier geht es zum Gewinnspiel

Preis 2: Master Lin

© Hersteller ×

Mit dem luxuriösen Master Lin Pflegeset, bestehend aus Cleansing Powder & Beauty Mask, Face Cream Rich und Body & Face Oil, verwöhnen Sie Ihre Haut mit wertvollen und reichhaltigen Zutaten. Gewinnen Sie eines von 7 Sets!

Hier geht es zum Gewinnspiel

Preis 3: Temt

© Hersteller ×

Das Smooth in Seconds-Serum von TEMT lässt die Haut um Jahre jünger aussehen, lädt die Energiereserven der Zellen auf und schenkt ihr neue Lebenskraft. Das Resultat? Sichtbar glattere Haut und weniger Falten innerhalb weniger Minuten – sichern Sie sich eines von 3 Seren!

Hier geht es zum Gewinnspiel

Preis 4: M. Asam & AHUHU

© Hersteller ×

Das Try Me Kennenlern-Set von ASAMBEAUTY vereint vier der Bestseller in praktischen Probiergrößen – das Magic Finish Make-up Mousse, das Augenserum gegen Augenringe, das verjüngende Serum mit hoch konzentriertem Resveratrol & Hyaluron und Koffein-Shampoo von ahuhu, das die Wachstumskraft der Haare stärkt. Gewinnen Sie eines von 7 Sets!

Hier geht es zum Gewinnspiel

Preis 5: Very Good Girl

© Hersteller ×

Unter dem Motto „It’s so good to be bad“ betört Carolina Herrera mit ihrem Eau de Parfum Natural Spray „Good Girl“ mit Noten von roter Johannisbeere und exotischer Litschi bis hin zu den verführerischen Herznoten der Rose. Passend dazu gibt es den Duft auch für „Bad Boys“, mit einem Duft-Mix aus würzigem Pfeffer, Grapefruit, Vetiver und Salbei.

Hier geht es zum Gewinnspiel

Preis 6: Surf Girl von Skiny

© Hersteller ×

Der gestreifte Bade­anzug aus der maritimen Serie Surf Girl von Skiny

ist perfekt für alle Frauen, die das Ruder gerne selbst in die Hand nehmen! Gewinnen Sie einen von 3 Bade-anzügen (in den Größen 36, 38 und 40).

Hier geht es zum Gewinnspiel

Preis 6: Gabriele Iazzetta

© Hersteller ×

Ein Armband, das Liebeskummer lindert, Ohrringe, die Energie versprühen und ein Energie-Anhänger, aufgeladen mit ausgewählten Frequenzen – das alles stellt Designerin und Unternehmerin Gabriele Iazzetta mit ihrer spirituellen Schmuck-Jubiläumsbox in Aussicht.

Hier geht es zum Gewinnspiel