Hingucker-Sneakers zu gewinnen!

Hot Pink im kalten Herbst! Wer in den kommenden Monaten alle Blicke auf sich ziehen will sollte auf Sneakers in Signalfarben setzen. Mit Pink setzt man ein cooles Statement und auch der Einsatz von Pailletten kann nicht schaden. Tamaris hat mit der Fashlectics-Linie den Puls der Zeit getroffen, denn Funktionalität trifft hier auf Style. Die Sneakers sind wasserabweisend, haben eine leichte Sohle und sind atmungsaktiv. Wir verlosen dieses Paar Sneakers in Pink im Wert von 79,95 Euro. Die Gewinnerin bekommt diese coolen Treter in ihrer Wunschgröße.