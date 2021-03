Gewinnspiel: Tagespflege von Declaré

Neuheit von Declaré: Wir verlosen 3 x die Hydroforce Extra Mat Cream.

Glänzende T-Zone? Nicht mit der neuen Hydroforce Extra Mat Cream von Declaré. Die Experten für sensible Haut haben eine ausgeklügelte Formulierung aus Bioflavonoiden (gewonnen aus den Blättern des Hahnendornbaums) und Porzellanerde gemixt, die das Problem von glänzender Haut dort löst, wo es entsteht. So bleibt sie über Stunden seidig-glatt, und vor allem matt. Zugleich werden Entzündungen und damit verbundene Hautflecken ausgeglichen. Das Hautbild wirkt reiner und ebenmäßiger, die Feuchtigkeitsversorgung bleibt aber keinesfalls auf der Strecke. Declaré ist es gelungen, mattierende Hautpflege mit einem Extra an Feuchtigkeitskomplexen auszustatten. Zum Einsatz kommt unter anderem Hyaluronsäure.

Win!



Die Hydroforce Extra Mat Cream von Declaré wirkt dank viel Feuchtigkeit Spannungsgefühlen entgegen, sorgt für ein verfeinertes Porenbild und lässt sich am besten als seidiges Löschblatt beschreiben. Nachpudern gehört damit der Vergangenheit an. Ab sofort im Fachhandel. 50ml um 44,50 Euro. Wir verlosen 3 Stück dieses Beauty-Multitaskers für empfindliche Haut. ==>> Hier geht es zum Gewinnspiel