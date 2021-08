Gewinnen Sie ein Umstyling!

Neuer Look gefällig? Dann sollten Sie sich das große Gewinnspiel von KLIPP Frisör nicht entgehen lassen. Jetzt gleich mitmachen – und sich bald verwöhnen lassen!

KLIPP Frisör verlost im Rahmen des MADONNA Beauty Day am 14. September drei Profi-Umstylings.



So machen Sie mit: Alle Besucherinnen können sich ab sofort via Mail an madonna@oe24.at mit einem Foto und der Beschreibung ihres Wunsch-Looks bewerben. Am 14. September werden im MuseumsQuartier unter allen Teilnehmerinnen 3 KLIPP All-inclusive Frisurenstylings verlost. Die Gewinnerinnen erhalten eine kompetente Typberatung mit anschließendem neuen Look.



Das Umstyling findet am Donnerstag, den 30.9. ab 9 Uhr im Klipp Salon (Rechte Wienzeile 207, 1120 Wien) statt.



Nach dem Umstyling geht’s zum MADONNA Fotoshooting, bei dem der neue Look samt Fashionstyling für eine Fotostrecke in der MADONNA Szene in gesetzt wird.