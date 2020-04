Wir verlosen dieses Traumkleid von Lena Hoschek

Auch wenn dieses Jahr wie verhext scheint, weckt der knospende Blütenzauber des Frühlings unsere Mode-Geister. Der Sommer ist bald da, und mit im Gepäck hat er die neue Kollektion von Lena Hoschek. Ihr modisches Bouquet an floraler Mystik in Vintage-Façon beschwört einen verwegenen Sommer 2020 herauf. Die Kollektion "Season of the Witch" bewegt sich zwischen Fetisch, Magie und Naturpracht. Aus diesem übersinnlichen Kleiderkarussell verlosen wir ein Tea-Dress mit dem klingenden Namen "Fate". Mit etwas Glück könnte das Schicksal diesen blütenbestickten Traum in Himmelblau in ihre Garderobe führen. Der Gewinnerin steht das Kleid in ihrer Wunschgröße (XS bis XL) zur Auswahl. Wir drücken die Daumen!

© Lena Hoschek

Diashow Lena Hoschek Spring/Summer 2020 - "Season of the Witch" © Getty Images © Getty Images © Getty Images © Getty Images © Getty Images © Getty Images © Getty Images © Getty Images © Getty Images © Getty Images © Getty Images © Getty Images © Getty Images © Getty Images © Getty Images © Getty Images © Getty Images © Getty Images 1 / 18