Gewinne zwei Tickets für den Madonna Beauty Day

Am Samstag, 22. Februar, lädt MADONNA zum zweiten Beauty Day in die MGC Messe in Wien. Einen ganzen Tag lang stellen Ihnen dort nationale und internationale Koryphäen ihre Expertise auf den Gebieten Beauty und Lifestyle zur Verfügung. Mit dabei sind heuer u. a. Verona Pooth, Barbara Meier, Riccardo Simonetti oder Boris Entrup. Dazu präsentieren zahlreiche Aussteller ihre neuesten Produkte, Ausprobieren natürlich sehr erwünscht. Wir verlosen zwei Red Tickets für den MADONNA Beauty Day. Dieses beinhaltet den Eintritt und Zutritt zum gesamten Programm ab 10.30h, einen Welcome Drink und eine Goody-Bag im Wert von 100 Euro (solange der Vorrat reicht).

Unter www.madonnabeautyday.at erhalten Sie alle Infos und die Tickets für das schönste Event des Jahres am Samstag, 22. Februar.