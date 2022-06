Gewinnen Sie jetzt den frischen Duft Pure Sun!

Ein femininer, frisch-floraler Duft von Freiheit und Natürlichkeit.

Betty Barclay Pure Sun

Ein Duft, so aufregend wie der Sommer Sonnenstrahlen auf der Haut, eine leichte Brise und türkisblaues Meer, die flirrende Sonne am Himmel und ein goldener Sandstrand, so weit das Auge reicht – das ist Betty Barclay Pure Sun. Ein einmalig intensiver Duft, der seine Trägerin in die Schönheit des Sommers eintauchen lässt. Als Erweiterung des Erfolgsduftes Betty Barclay Pure Style versprüht auch Betty Barclay Pure Sun selbstbewusste Feminität und emotionale Sinnlichkeit – diesmal inspiriert von einem ganz besonderen Lieblingsort: Sommer – Sonne – Strand.

Von der Sonne geküsst

Die Düfte von Betty Barclay strahlen Weiblichkeit und ein feminines Lebensgefühl aus – und geben einer Frau jederzeit die Gelegenheit, genau die Facetten ihrer Persönlichkeit zu unterstreichen, die sie

in diesem Moment ausleben möchte. Die Trägerin von Betty Barclay Pure Sun liebt den Geruch von Sonnencreme auf der Haut und den Sand unter ihren Füßen. Sie kriegt nicht genug von satten,

intensiven Farben und dem prickelnden Gefühl wärmender Sonnenstrahlen – vereint und jetzt erlebbar im neuen Duft Betty Barclay Pure Sun.

Ein sommerlicher Duft

Die feminin-weichen Duftnoten seines Vorgängers Betty Barclay Pure Style werden bei Betty Barclay Pure Sun mit der frischen Intensität des Sommers ergänzt und kreieren so ein echtes Dufterlebnis.

Diamant-Orchidee, Magnolie und Wüstengold eröffnen den frischen und aromatischen Auftakt des Duftes. Das Herz ist eine bestechende Kreation aus Lotusblume, Neroli und seltener Rosa Apfelblüte – ein einmaliger Duftcocktail, der eine hinreißende Sinnlichkeit und vibrierende Wärme entfaltet. Benzoin, Sandelholz und Hinoki-Holz verleihen dem weichen Fond seine Tiefe und runden die Komposition harmonisch ab. Betty Barclay Pure Sun erinnert an lange, unvergessliche Sommertage – und lässt uns diese kaum erwarten. Ein Grund mehr für ein unbeschwertes Sommerfeeling sind die veganen Inhaltsstoffe.

Ein aufregender Duft für ein pures Sommererlebnis.

Sonniges Design

Das Verpackungsdesign von Betty Barclay Pure Sun strahlt mit dem Sommer regelrecht um die Wette: Der intensive, gelb-pinke Farbverlauf auf Flakon und Faltschachtel erinnert an einen wundervollen Sonnenaufgang und lässt uns von einem klaren, warmen Morgen am Strand träumen. Die feminine und asymmetrische Silhouette des Flakons unterstreicht den verspielten, spontanen Charme seines aromatischen Inhalts. Auf der Rückseite der Faltschachtel wurde erstmals das Vegan-Siegel angebracht, zur einfachen und sicheren Orientierung.

Die Range

Betty Barclay Pure Sun versprüht als Eau de Toilette und Eau de Parfum das pure Sommergefühl:

Eau de Toilette Natural Spray 20 ml 18,50 €*

Eau de Parfum Natural Spray 20 ml 22,50 €*

*Unverbindliche Preisempfehlung in € inkl. 19 % MwSt

Betty Barclay Pure Sun ist seit Anfang März 2021 u. a. in ausgewählten Drogerien, in Kauf- und Warenhäusern, im Fachhandel sowie online unter www.betty-barclay.com erhältlich.