Passende Unterwäsche für jede Frau! Mit Cup A-M und 88 verschiedenen BH-Größen von CHANGE Lingerie Unterwäsche und Bademode wird das angenehme Realität.

Die Kollektion von CHANGE Lingerie vereint Design mit höchsten funktionalen und qualitativen Ansprüchen. Alle Größen sind in Spitze und verschiedenen Designs erhältlich. Viele Frauen, eigentlich die meisten, kennen ihre richtige Größe nicht und greifen oft zum falschen BH. Hochwertige Unterwäsche, die perfekt sitzt und für die ausschließlich hautfreundliche Materialien verarbeitet wurden sind für rund 98 Prozent der Österreicherinnen ganz entscheidend, wie Umfragen belegen. Genau hier setzt das weltweit erprobte Erfolgsmodell von Change Lingerie an.

Individuelle Beratung

Die Herausforderung: Nur gut 50 Prozent der heimischen Konsumentinnen kennen überhaupt ihre ideale BH-Größe. Daher nimmt CHANGE Lingerie die individuelle Beratung vor dem BH-Kauf sehr ernst, um den Damen langfristigen Passkomfort zu garantieren.

Hochwertige und leistbare Lingerie

Die Wenigsten wissen, dass ein falsch sitzender BH Gesundheitsschäden wie Knötchenbildung, Durchblutungsschwierigkeiten oder Rückenschmerzen verursachen kann. Auch hier setzt der trendige skandinavische Unterwäsche-Händler CHANGE Lingerie an: "Wir haben nicht nur die passenden BH´s und Bademoden, wir wollen unsere Kundinnen auch aufklären und für sie auch aus einer gesundheitlichen Perspektive heraus die perfekt passende Größe ermitteln. Dafür nehmen wir die Zeit, die die Kundin braucht. Glücklicherweise ist ein wirklich guter, hochwertiger BH heutzutage kein Kostenfaktor mehr." unterstreicht Marion Will, Geschäftsführerin von CHANGE Lingerie das Alleinstellungsmerkmal der Marke. Die BHs von CHANGE Lingerie kosten zwischen 30 und 80 Euro.

Einzigartige Qualität zu günstigem Preis und gut beraten. All das schließt sich nicht aus sondern ergibt die Summe der Vorteile für CHANGE Lingerie Kundinnen.

Bikini-Hits des Sommers gewinnen

