So nascht es sich ohne schlechtes Gewissen

Wir verraten drei Rezepte für leckeres, bikini-figur-freundliches Eis am Stiel!

Wenn die Sommersonne vom Himmel knallt und die Hitze die Luft über dem Asphalt zum Flimmern bringt, verschlägt es den meisten Menschen gehörig den Appetit. Eins geht allerdings auch bei 40 Grad im Schatten immer: Eiscreme! Der süße Genuss lässt im Sommer Kinder- wie auch Erwachsenenherzen höherschlagen.

Wer allerdings Sorge um den Bikini-Body hat oder aber die Zuckerzufuhr seiner Sprösslinge etwas reduzieren möchte, der kann den klebrig-süßen Klassiker zuhause auch etwas erfrischender und niedrig-kalorinöser nachzaubern.

Zitronen-Minze Wassereis

Sauer macht lustig! Für das Zitronenwassereis 4 kleine unbehandelte Zitronen halbieren und den Saft auspressen. Den Zitronensaft dann zusammen mit 300 ml Wasser und einem Teelöffel Zucker pürieren und ein paar Blätter Minze hinzugeben. Und dann geht’s schon für mehrere Stunden ab in den Tiefkühler.

Für dieses Rezept benötigt man nicht unbedingt Eisförmchen, sondern kann die Mixtur auch in die ausgehöhlten Zitronenschalen füllen. Das ist praktisch und schindet Eindruck beim Servieren!

Joghurt-Marmeladen-Swirl

Wer kein Fan von Wassereis ist und fettigem Schlagobers lieber fernbleiben möchte, der kann auf Frozen-Joghurt zurückgreifen. Dazu griechischen Joghurt nach Geschmack mit etwas Honig, Agaven- oder Ahornsirup süßen und zu ungefähr 4/5 in die Eisförmchen füllen. Dann mit Beeren-Marmelade nach Wahl toppen und vorsichtig umrühren, sodass eine hübsche Maserung entsteht. Dann darf gefroren und genossen werden!

Selbstgemachtes Orangeneis

Für das leckere Wassereis à la Caprisonne eignet sich am besten frischgepresster Orangensaft, wer es sich lieber einfach macht, der kann aber auch milden Orangensaft aus der Packung verwenden. 250 ml Orangensaft werden mit 10g Vanillezucker in einem Topf zum Kochen gebracht und mit etwa einem Esslöffel Zitronensaft abgeschmeckt. Danach zwei Teelöffel Speisestärke zugeben und so lange rühren, bis alle Klümpchen verschwunden sind. Dann kurz aufkochen, bis die Mischung andickt. Nachdem alles 15 Minuten abgekühlt ist mindestens drei Stunden im Tiefkühler durchfrieren lassen.