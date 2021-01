Intervallfasten: Alle Tipps, alle Tricks

So halten Sie durch!

Anleitung vom Profi Nathalie Karré ist Transformations-Coach und Mitautorin des Bestsellers „Der Jungbrunnen-Effekt“ sowie der Neuerscheinung „Die Jungbrunnen-Küche“. Hier teilt sie ihre Mental-Tricks. Bewegung hilft! Moderate Bewegung vertreibt Hunger. Denn z. B. beim Joggen oder Yoga wird das Hungerhormon Ghrelin reduziert. Es ist also immer besser, sich zu bewegen, als einer Versuchung nachzugehen.

Planung ist alles Takten Sie wichtige Aktivitäten, für die Sie hohe Willenskraft benötigen, früh am Tag ein, wenn Sie ausgeschlafen sind, und erledigen Sie Dinge, die langfristig zu Ihren Gesundheitszielen beitragen, zuerst. So können Sie den Morgenlauf, den Sie bereits absolviert haben, nicht mehr auf morgen verschieben. Für guten Schlaf sorgen Disziplin und Willensstärke sind am höchsten, wenn wir ausgeruht und satt sind. Während wir schlafen, wird zudem die Produktion von Ghrelin und somit auch das Hungergefühl unterdrückt. Unter anderem wird Leptin produziert und das Sättigungsgefühl gefördert. Tipp: Handy und TV eine Stunde vor dem Zubettgehen ausschalten und abends auf ausreichend Entspannung achten. Routinen schaffen Selbstdisziplin und Routinen bedingen einander. Je mehr Selbstkontrollstrategien zu Ihrer Routine geworden sind, umso weniger Willenskraft benötigen Sie, um diese zu aktivieren.