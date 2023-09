Ganz Wien ist Ford/t! Ein Event für die ganze Familie

AUTO STAHL lädt zum großen Kund*innen-Event rund um die Marke FORD. Ein exklusiver Nachmittag für alle Ford-Fans und -Interessierte von Klein bis Groß! Am Freitag den 29.09.23 von 14 bis 18 Uhr in der Schillingstraße 4 in 1220 Wien.

Wir erleben gemeinsam die neuesten Ford-Modelle wie PUMA und KUGA. Special Highlights und erstmals zu sehen: Der neue FORD BRONCO Outer Banks sowie das MUSTANG GT California Special Cabrio. Die neuesten Ford Modelle 1/2

2/2 © Ford AT Eines der neuesten Ford-Modelle: Der Ford PUMA © Ford AT Eines der neuesten Ford-Modelle: Der Ford KUGA Außerdem erwarten Sie: Gratissnacks in Form von Würsteln mit Gebäck und Getränken eine musikalische Umrahmung, die für gute Stimmung sorgt eine exklusive Hundeshow vor Ort eine Hüpfburg, Fahrzeuge für die Kleinsten und ein Wuzlertisch eine Golfstation zum Testen Ihres Feingefühls Kommen Sie vorbei, es ist keine Anmeldung erforderlich.