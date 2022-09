Das FREEPORT Fashion & Designer Outlet zelebriert die Herbsttrends 2022 mit einer neuen Style-Präsentation der Expertin Martina Reuter.

Wer shoppen möchte, ist im FREEPORT Fashion & Designer Outlet bei Kleinhaugsdorf, etwa 40 Minuten von Wien entfernt, genau richtig. Das riesige Outlet bietet auf einer Fläche von 22.400 Quadratmetern 75 internationale Stores und eine vielfältige Gastronomie. Neben Rabatten von bis zu 70 Prozent auf den regulären Verkaufspreis sind es vor allem die 250 Top-Marken, die Shopping-Fans begeistern.

Dank seiner Lage an der österreichisch-tschechischen Grenze ist FREEPORT auch an Sonn- und Feiertagen geöffnet. Das heißt, Sie können sieben Tage in der Woche durch die riesige Auswahl bei FREEPORT stöbern und neueste Herbst-Trends entdecken.

Tipps von ORF-Moderatorin und Styling-Expertin Martina Reuter

© Roman Zach-Kiesling ×

Der Herbst steht vor der Tür und es ist an der Zeit, den Kleiderschrank auszumisten!

Wenn Sie auf der Suche nach Inspiration sind, schauen Sie sich an, was Modeexpertin Martina Reuter für die goldene Jahreszeit im Sinn hat. Sie rät zu kräftigen Farben und Mustern, aber auch zu coolen Kontrasten. Ein Trend, der sich Jahr für Jahr fortsetzt, sind gedeckte Farben. So sieht man in diesem Jahr viel Latte-Macchiato-Braun in Kombination mit kräftigen Beerentönen. Und wer sich traut, geht uni, heißt ein Farbton von Kopf bis Fuß zu kombinieren, sagt Reuter.

Laut Rauter ist auch Cord ist wieder da! Dieser lasse sich am besten mit Kunstleder kombinieren, bevorzugt in knalligen Farben wie Orange, Lila oder Grasgrün. Wichtig: Es muss ein sehr breiter Cord sein, erst dann sieht es richtig lässig aus, so Reuter.

Die fallenden Temperaturen bringen einen weiteren Herbsttrend hervor: Flanell. Holzfällerjacken oder Pullover im flauschigen Garn aus dem Levi‘s Store wirken sehr gemütlich und sind perfekt für die kalte Jahreszeit.

Mehr Informationen zu FREEPORT finden Sie unter: www.freeport.at

/ täglich geöffnet von 10:00 bis 20:00 Uhr, auch an Sonn- und Feiertagen.

Mehr Informationen zu Martina Reuter finden Sie unter: www.martinareuter.com