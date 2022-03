× Filler, Botox & Co.: Promis bereuen Beauty-Eingriffe

Promis wie Amy Schumer, Courtney Cox und Cameron Diaz haben keine Lust mehr auf unrealistische Beauty-Trends.

Makellos glatt und aufgepolstert präsentieren sich die Stars in den sozialen Medien. Neben Botox, sorgen vor allem Hyaluronsäure-Filler für den straffen Look von Kylie, Kim und Co. Dass die kostenspielige Aufpolsterung (Je nach Material und Menge 200 bis 1.200 Euro pro Sitzung, Haltbarkeit 6-18 Monate) auch daneben gehen kann, wissen wir spätestens seitdem Pop-Ikone Madonna (63) mit ihren Selfies auf Instagram Angst und Schrecken verbreitet. Auch männliche Stars erwischen manchmal zu viel Filler, wie zuletzt Schauspieler Bradley Cooper (47) vermuten lies.

Einmal Filler und zurück

Eine, die ihren Beauty-Eingriff bereut ist Actress Amy Schumer (40). Sie entschied sich dazu, das Hyaluron in ihren Wangen wieder entfernen zu lassen – und teilte ihre Erfahrung auf Instagram. "Ich habe Filler versucht. Es stellte sich heraus, dass ich schon gut gefüllt war. Gott sei Dank kann man die wieder auflösen – ich sah aus wie die böse Hexe aus Schneewittchen", kommentierte die 40-Jährige ein Foto, welches sie mit einer dicken Cremeschicht auf den Wangen nach der Behandlung zeigt.

Reue nach Beauty-Eingriffen

Auch "Friends"-Star Courteney Cox will nicht mehr zum Beauty-Doc. Offen wie nie äußerte sich Friend-Star Courteney Cox (57) im Interview mit der britischen The Sunday Times zu ihren Schönheits-Eingriffen. Sie bereue es sich so vielen Beauty-Behandlungen unterzogen zu haben, gestand die 57-Jährige. "Filler kommen für mich nicht mehr in Frage", kündigte sie an. Sieht man sich aber aktuelle Bilder der 57-Jährigen an, scheint ihr Gesicht nach wie vor unnatürlich prall. Schauspielerin Cameron Diaz verriet 2014 in einem „ET“-Interview. „Es veränderte mein Gesicht auf so seltsame Weise, dass ich mir sagte: Nein, so will ich nicht aussehen." Die 49-Jährige zeigt sich seitdem erfrischend natürlich vor der Kamera.

Gefragter Beauty-Trend

Ein Ende des bizarren Beauty-Trends, der weder Nasolabialfalten, noch eine natürliche Wangenform erlaubt, ist nicht in Sicht. Das Gute: Hyaluronsäure ist Teil der natürlichen Grundsubstanz der Haut. Daraus resultiert, dass die für die minimal-invasive Behandlung speziell aufbereitete Hyaluronsäure vom Körper (meist) eigenständig wieder abgebaut werden kann. Die Gefahr liegt darin, dass der permanente Vergleich mit unrealistischen Schönheitsidealen auf Instagram & Co. dazu führt, dass die Selbstwahrnehmung auf der Strecke bleibt und unnatürliche Hamsterbäckchen das Ergebnis sind.