Feistmantl vs Picasso: 50 Werke in 50 Tagen

Anlässlich des 50. Todestages von Pablo Picasso malt der Künstler Oliver Feistmantl derzeit in 50 Tagen 50 von Picasso inspirierte Kunstwerke vor Publikum im HUMA ELEVEN in Wien-Simmering.

Am Dienstag, 6. Juni wurde die Ausstellung mit vielen bereits fertiggestellten Werken im Beisein zahlreicher Gäste eröffnet.

Derzeit ist der Wiener Künstler Oliver Feistmantl, der vor allem durch die komplette Bemalung der Innenräume des Haus des Meeres bekannt wurde, im HUMA ELEVEN zu Gast. Im Rahmen der Kunstaktion „Feistmantl vs Picasso“ malt er innerhalb von insgesamt 50 Tagen 50 von Picassos Stil inspirierte Werke live vor dem Publikum des Shopping-Centers. Interessierte Besucher:innen können Feistmantl beim Arbeiten zusehen, den Entstehungsprozess der Werke verfolgen und mit ihm ins Gespräch kommen.

Feistmantl vs Picasso

„Das bedeutet für mich eine imaginäre Konfrontation mit Jahrhundertgenie Pablo Picasso – ein Wettstreit, bei dem es nicht um Gewinnen oder Verlieren geht, sondern um die Transformation, Neuinterpretation und um die Übersetzung in meine ganz eigene künstlerische Bildsprache. Es freut mich, das Projekt im HUMA ELEVEN realisieren zu können!“, sagt Künstler Oliver Feistmantl.

Die Ausstellungseröffnung

Im Beisein von Bezirksvorsteher-Stellvertreterin Ramona Miletic, Künstler Oliver Feistmantl und weiterer Gäste wurde die Ausstellung am Dienstag, 6. Juni offiziell eröffnet.

„Simmering ist ein Bezirk, der Kunst und Kultur lebt. Wir freuen uns, dass HUMA ELEVEN die Besucher:innen immer wieder mit spannenden Projekten überrascht“, sagt Bezirksvorsteher-Stellvertreterin Ramona Miletic.

„Mit der Aktion möchten wir Kunst außerhalb von klassischen Museen und Galerien auf eine niederschwellige Art und Weise zu den Besucher:innen bringen. Das Konzept ist einzigartig, da die Galerie lebt und täglich Neues entsteht!“, so HUMA ELEVEN Center-Managerin Sabine Dreschkay.

Die Ausstellung ist kostenlos zu den Center-Öffnungszeiten zu besichtigen. Oliver Feistmantl ist immer Dienstag bis Donnerstag von 12 bis 18 Uhr vor Ort und steht für Fragen und Gespräche zur Verfügung. Die Werke können bei Interesse auch erworben werden.

Über Oliver Feistmantl

Oliver Feistmantl wurde 1965 in Wien geboren und verbrachte seine Kindheit und Jugend in den Tiroler Bergen. Im Alter von 16 Jahren versuchte er, sich als Graffiti-Künstler einen Namen zu machen. Sein Vorhaben bereitete ihm zwar Probleme mit der Polizei, jedoch war damit auch sein besonderer Comic Pop Art Style geboren.

Er malt nicht mehr nur auf Wänden, sondern auch auf Leinwand, Skulpturen, Autos, Booten, T-Shirts, Taschen und vielem mehr. Sein bekanntestes Werk ist die komplette Bemalung der Innenräume des Haus des Meeres in Wien. Seit 1988 stellt er seine Werke immer wieder im In- und Ausland aus. Derzeit lebt und arbeitet er in Wien. Weitere Infos: www.jellybrain.com

