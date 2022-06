Mit dem Van durch die gelbgoldene Wüste von Tabernas, vorbei an blühenden Feigenkakteen bis zu traumhaften Sonnenuntergängen an der Costa del Sol – die diesjährige limitierte Edition von s.Oliver FEELS LIKE SUMMER entführt dich aus dem urbanen Lifestyle direkt in den langersehnten Sommer 2022.

FEELS LIKE SUMMER Der floral-fruchtige Duft macht Lust auf den nächsten abenteuerlichen Roadtrip, auf Momente echter Freundschaft und beeindruckender Natur. Bist du bereit für den Sommer deines Lebens? Passend zum Frühling und zu den ersten Sonnenstrahlen erscheint Ende April 2022 die nächste Duftvariante der s.Oliver FEELS LIKE SUMMER-Erfolgsserie – schnell sein lohnt sich, denn der Duft ist nur in der Sommersaison erhältlich. Hier geht's zum Gewinnspiel! Erfolgreiche Limited-Edition-Serie FEELS LIKE SUMMER versprüht seit 2016 pures Summerfeeling, jedes Jahr mit einem anderen stylishen Konzept. Dabei beweist s.Oliver Fragrances absolutes Trendgespür: Die saisonalen Damendüfte sind jedes Jahr restlos ausverkauft. Im vergangenen Jahr war s.Oliver FEELS LIKE SUMMER 2021 sogar der umsatzstärkste Artikel unter allen Neuheiten aus dem Bereich Lifestyle-Düfte Damen der letzten 12 Monate*. Diesen Sommer inspiriert die neue Duftvariante dazu, die vielfältige Schönheit und den Zauber jener Natur zu entdecken, die nach nur wenigen Fahrstunden direkt vor unseren Füßen liegt.

* Quelle: IRI, Deutschland, LEH + DM, Jan–Aug 2021 So riecht der Sommer deines Lebens In der Kopfnote startet s.Oliver FEELS LIKE SUMMER 2022 mit einer angenehmen Frische von Bergamotte und überrascht durch die besondere Fruchtigkeit von Apfel und Mandarine mit einem Duftauftakt, der an spritzige Spontaneität und prickelnde Vorfreude erinnert. © s. Oliver_Feels Like Summer_2022_Mood × Die feminine Herznote aus Orangenblüte, Weißer Pfingstrose und Jasmin wird zu einem floralen Moment, der seine Trägerin raus in die abenteuerliche Weite der Natur führt. Sanfte Fondnoten von Moschus und Patschuli lassen das Dufterlebnis ausklingen und sorgen für einen lang anhaltenden Eindruck. Ein floral-fruchtiger und veganer Duft, der Reiselust sprüht! Verspieltes Design So sommerlich wie sein Inhalt ist auch das Verpackungsdesign von s.Oliver FEELS LIKE SUMMER: Die Aquarelle aus verschiedenen Kakteenarten mit prächtigen Blüten rücken den Flakon und die Faltschachtel in ein verspieltes sommerliches Licht. © s. Oliver_Feels Like Summer_2022_Flacon_Box × Die saftigen Farben der Illustrationen setzen einen farblichen Kontrast zum Hellblau des Hintergrundes – und schaffen einen unverkennbaren, natürlichen Look! Auch bei dem diesjährigen Saisonduft von s.Oliver Fragrances ist auf der Rückseite der Faltschachtel das Vegan-Symbol angebracht. Ein Sommer voll unbeschwerter Momente kann kommen! Weitere Informationen unter www.soliver.com/fragrances und auf Facebook unter www.facebook.com/s.oliverfashion. #soliver #feelslikesummer