Zoë Kravitz: Tiefe Einblicke bei Batman-Premiere

Zoë Kravitz (33) macht im hautengen Kleid von Saint Laurent gute Figur.

Schauspielerin Zoë Kravitz (33) sorgte bei der Batman-Premiere in London für tiefe Einblicke. Im hautengen Dress von Saint Laurent und mit Cut-Outs unter der Brust, stahl sie Batman-Darsteller Robert Pattinson (35) die Show. Für ihre Rolle der Catwoman hat sie hart trainiert. "Offensichtlich willst du in einem Catsuit gut aussehen, aber ich wollte, dass es realistisch ist, dass ich in diesem Film alles machen kann", erklärt die Schauspielerin im Gespräch mit der Modezeitschrift Elle. "Darum musste ich stark sein", erzählt sie . "Ich wurde stärker, als ich es jemals zuvor war. Es hat sich gut angefühlt, zu sehen, wie leistungsfähig ich bin."

Das neue Superhelden-Epos "The Batman" kommt am 3. März in Österreich in die Kinos.

© Getty ×

Zoë Kravitz im Kleid von Saint Laurent.

© Getty ×

Zoë Kravitz mit Robert Pattinson bei der Premiere von "The Batman" in London.