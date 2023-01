Zarte Spitze zum Valentinstag

Das Topmodel Bella Hadid posiert für Victoria’s Secret in heißer Reizwäsche.

Der Valentinstag (14. 2.) rückt immer näher und pünktlich dazu hat die Dessousmarke Victoria’s Secret eine neue Kollektion herausgebracht. Die Valentinstags-Dessous werden präsentiert von Supermodels wie Bella Hadid, Taylor Hill und Barbara Palvin. Passend zum Tag der Liebe sind die ansehnlichen Teile in Rot, Pink, Violett und Rosa gehalten.

Victoria's Secret Valentins-Kollektion 1/12

2/12

3/12

4/12

5/12

6/12

7/12

8/12

9/12

10/12

11/12

12/12 © Instagram © Instagram © Instagram © Instagram © Instagram © Instagram © Instagram © Instagram © Instagram © Instagram © Instagram © Instagram

Bella Hadid postete die aufreizenden Bilder auf Instagram und verdrehte ihren Fans damit den Kopf, mehr als 1,2 Millionen Likes bekam sie schon für das Posting.

Get the Look

Die verführerischen Dessous sind ab sofort für jeden erhältlich.