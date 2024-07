× Wimbledon 2024: Diese Stars sind im Tennis-Fieber

Für viele Stars gehört das Tennisturnier in Wimbledon zum Pflichttermin. Neben den hochkarätigen Spielen hat sich Wimbledon auch abseits des Platzes zum legendären Schauplatz für Star-Glamour entwickelt. Auf den Zuschauerrängen liefern sich Sienna Miller, Salma Hayek und Co. ein wahres Stil-Duell.

Vom 24. Juni bis zum 14. Juli findet in Wimbledon das wohl älteste und prestigeträchtigste Tennis-Turnier der Welt statt. Auf dem „Heiligen Rasen“ duellieren sich die besten Tennisspieler:innen der Welt. Der Wettbewerb lockt auch regelmäßig zahlreiche Prominente und Royals des britischen Königshauses in den Südwesten Londons. Während die Spieler:innen auf dem Platz strengen Kleidervorschriften unterliegen, können sich die Stars modetechnisch austoben – und sie haben nicht enttäuscht. Wir zeigen die aufregendsten Looks auf den Zuschauerrängen.

Spiel, Satz, Sieg: Die Royals machen Wimbledon unsicher

Neben dem Sport geht es auch um das Sehen und gesehen werden. Kein Wunder, präsentieren sich die Stars und Sternchen hier von ihrer besten Seite und mit einer gehörigen Portion Stil.

Auch die Royals mischen sich unter die Tennis-Fans und feuern die Spieler:innen ordentlich an. Zu diesem Anlass wählte Königin Camilla ein elegantes beigefarbenes Kleid mit Gürtel und Giraffen-Stickereien. Auf den Rängen bequem machten es sich ebenfalls Prinzessin Beatrice und Fürst Albert.

© Getty Images ×

Eine wird in diesem Jahr jedoch schmerzlich vermisst: Prinzessin Kate. Sie gilt als großer Tennisfan und ist Stammgast in der Royal Box. Doch seit Bekanntwerden ihrer Krebserkrankung hat sich die Frau von Prinz William aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. Würdig vertreten wird sie allerdings von ihren Eltern Carole und Michael Middleton. Mit cooler orangener Sonnenbrille und Korbtasche wird Carole zum Star am vierten Match-Day. Dazu stylt sie ein hochgeschlossenes Blümchen-Kleid und braune Lederpumps.

© Getty Images ×

Wimbledon 2024: Die aufregendsten Looks des Stars

Zahlreiche Stars wollten sich das Spektakel nicht entgehen lassen. Unter den Promi-Fans finden sich unter anderem David Beckham, Salma Hayek, Charli XCX, Sienna Miller und Co. Hier kommen die besten Looks des Sport-Events.

Wimbledon 2024: Die schönsten Styles 1/13

2/13

3/13

4/13

5/13

6/13

7/13

8/13

9/13

10/13

11/13

12/13

13/13 © Getty Images © Getty Images © Getty Images © Getty Images © Getty Images © Getty Images © Getty Images © Getty Images © Getty Images © Getty Images © Getty Images © Getty Images © Getty Images

Diese Looks können sich sehen lassen!