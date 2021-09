Wien wieder in Mode

Zum 13. Mal findet die MQ Vienna Fashion Week statt. Von 13. bis 18. September zeigen die Top-Designer Callisti, Essl & Co. ihre Kreationen. Die Highlights und wie Sie jetzt Tickets gewinnen können.

Urban Chic, edle Couture, nachhaltige Designs und internationales Modeflair – all das ist ab Montag, 13. September, in Wien zu bewundern, wenn die 13. MQ Vienna Fashion Week an den Start geht. Vor dem Wiener MuseumsQuartier schlagen wieder die Gastgeberinnen Elvyra Geyer, Zigi Mueller-Matyas und Maria Oberfrank ihr grandioses Modezelt auf, um Top-Designern wie Callisti, Anelia Peschev, Manuel Essl oder Andrea Sellemond (Vis A Vis), aber auch dem kreativen Nachwuchs etwa aus der Modeschule Michelbeuern einen Laufsteg der Superlative zu bieten. Unter strenger Einhaltung der 2-G-Regel (alle Infos auch unter mqvfw.com) haben Fashionistas also einen vollgepackten Terminkalender in der Woche zwischen dem 13. und 18. September (siehe Kasten unten).

Thai Fashion. Zu den Highlights der Modewoche in der Bundeshauptstadt zählt auch heuer wieder die Kooperation zwischen Österreich und Thailand. Seit 12 Jahren werden alljährlich prominente Modedesigner aus Thailand vom Department of International Trade Promotion (DITP) des Ministry of Commerce of Thailand ausgewählt und eingeladen, ihre Kreationen auf der MQ Vienna Fashion Week zu präsentieren. In diesem Jahr sind die Top-Labels Kanz by Thaitor, Kram Phon, Marionsiam, Simonssister, Sirintra und das Designerteam „Mae Fah Luang“ am Donnerstag, 16. September, zu sehen. Einziger Wermutstropfen: die thailändischen Designgrößen können aufgrund der Pandemie nur per Videobotschaft zugeschaltet werden, ihre Kreationen werden jedoch für sich sprechen. Ebendiese werden übrigens auch zwischen 17. und 19. September im Ausstellungsraum zu bestaunen sein – via Online-Programm kann man sich dann sogar mit den Designer:innen persönlich unterhalten.



Fashion Mode Forward lautet das Motto, unter das Martina Mueller Callisti ihre Show am 16. September stellt. „Stark und zugleich sinnlich, all unsere Gefühls- und Stimmungswelten in sich vereinend“, sei ihre Fashion, die „vor allem Spaß machen soll, denn Mode ist Ausdruck der eigenen Persönlichkeit. Wir wollen Mode leben“, so die Wiener Stardesignerin, die heuer auf lässige Strick-Looks, avantgardistische Kleider und Anzüge sowie elfenhafte Abendroben setzt.



Mit Couture from Vienna begeistert auch die gebürtige Bulgarin Anelia Peschev seit vielen Jahren. Am Freitag, 19. September zeigt Peschev, wie sie mit ihrer Kollektion eine modische Brücke zwischen Sofia und Wien schlägt. Denn: „Beide Länder sind meine Heimat“ – und Wien ab 13. September für einige Tage die Heimat der Mode. Wenn auch Sie bei der MQ Vienna Fashion Week dabei sein wollen, machen Sie bei unserem Gewinnspiel mit! Wir verlosen 10 Tickets!

Vienna Fashion Week Schedule