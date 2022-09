Wien ist jetzt ganz in Mode

Im Wiener MQ dreht sich diese Woche alles ums Thema Mode:

Unter dem Motto „United Fashion“ eröffnete am Montag die 14. MQ Vienna Fashion Week.22 mit einem “Best Of” der Kollektionen aller teilnehmen Designer.

Zahlreiche österreichische Prominente wollten sich die Eröffnungsshow am Montag nicht entgehen lassen und tummelten sich in der Front Row/Red Carpet, um die schönsten und neusten Pieces der Designer als erstes sehen zu können. Ab jetzt bis einschließlich Samstag kann man täglich die fulminanten Shows der trendigen Kollektionen für 2023 der einheimischen Designer bestaunen. Den gestrigen Auftakt dazu machten die Labels Schnittbogen, Evelyn Grubbauer, Thang de Hoo Und Rola’s Closet.

Hier ein paar Eindrücke: