Wie eine Sommerparty für die Füße

Ushuaïa-Experience zum Anziehen: Das perfekte Geschenk für alle, die Clubbings vermissen.

Puma und das legendäre Ushuaïa Hotel auf Ibiza machen wieder gemeinsame Sache! Die neue Kollektion umfasst zwei Muster, die das Wesen von Ushuaïa Ibiza bei Tag und bei Nacht verkörpern. Der Look ist von der Architektur des berühmtesten Turms der Insel inspiriert und lassen 80er-Feeling aufkommen. Das Design ist an die charakteristische Fassade des kunstvoll gestalteten The Ushuaïa Tower angelehnt.

© Hersteller

„Nach dem Erfolg früherer Kooperationen haben wir uns sehr darüber gefreut, erneut mit PUMA zusammenarbeiten zu können, um eine weitere großartige Co-Branding-Kollektion zu kreieren. Beide Marken zeichnen sich durch einen einzigartigen Sinn für Stil und einen unabhängigen Charakter aus, was PUMA zu dem perfekten Partner für das Ushuaïa Ibiza Beach Hotel macht“, sagt Dany Gomez, Sponsoring- & PR-Manager im Ushuaïa Ibiza Beach Hotel. Die Kollektion umfasst auch It-Pieces für die Tanzfläche. Unser Favorit: Der Puma-Sneaker im Retro-Look. Das perfekte Geschenk für Dancefloor-Fans, die derzeit von durchtanzten Nächten träumen...



Die Kollektion ist ab sofort bei Foot Locker und über den Ushuaïa Store erhältlich. Das Modell Future Rider kostet 90 Euro.