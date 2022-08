Vonn tauscht Ski- gegen Sonnenbrille

Lindsey präsentiert ihre erste Kollektion - und die kann sich sehen lassen

„Ich stelle euch meine erste Lindsey Vonn Sonnenbrillenkollektion vor. Meine eigene Firma YNIQ Eyewear und ich haben lange daran gearbeitet.“ Es-Skirennläuferin Lindsey Vonn setzt jetzt auf Sonnen- statt auf Skibrillen.

Lesen Sie auch Lindsey Vonn: Sexy wie noch nie Lindsey Vonn spricht ehrlich über Kinderwunsch und ihre größte Leidenschaft.

Die überdimensionierten Teile sind auch ein wahrer Eyecatcher, wie sie auf ihrer Instagramseite zeigt. „Meine Skibrillen funktionieren einfach nicht so gut am Strand, also hab ich was anderes kreiert“, scherzt Vonn. Gerade erst zeigte sie sich im "Modern Luxury Miami" Magazin modisch und sprach über ihren Wunsch, als Unternehmerin bekannt zu werden: "Ich möchte, dass niemand mehr weiß, dass ich Skifahrerin war."