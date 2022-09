Tom Ford zieht die Stars an

Tom Ford beendete am Mittwoch die New Yorker Fashion Week mit einer fulminanten Abschluss-Show.

Zu Soundtracks wie "Addicted to Love", "The Look of Love", "Pure/Honey" und "Take on Me" liefen Topmodels wie Bella und Gigi Hadid bei der Abschluss-Show der New Yorker Fashion Week von Tom Ford über den Laufsteg und präsentierten seine glitzernden, glamourösen Kleider. Was bei den zwei Supermodels sofort ins Auge stach: Die überdimensionalen Ohrringe.

Die neue Frühjahrskollektion funkelt, ist bunt, schrill und sexy und erinnert an die 70er und 80er Jahre. Leuchtende Farben, viele Pailletten, und viele auffällige Applikationen, wie Blumen, Sterne, Blätter oder Schmetterlinge. Auch tiefsitzende Hosen oder Röcke in metallic-look trägt man kommende Saison wieder – Hauptsache: DISCO!

Prominente Gäste

In der ersten Reihe saß niemand geringer als Madonna mit ihrer Tochter Lourdes Leon. Aber auch Stars wie Katie Holmes, Anna Wintour, Nicole Richie, Kate Moss Tochter Lila Grace, Brooklyn Beckham & Nicole Peltz, Chris Rock oder Karlie Kloss ließen sich die grandiose Show nicht entgehen.