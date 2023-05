Tina Turner: Das waren ihre besten Show-Looks

Der Stil der Sängerin ist mindestens genauso legendär wie ihre Musik. Wir blicken auf ihre ikonischsten Looks zurück, welche die Mode-Geschichte prägten und Trends für Jahrzehnte setzten.

Die Musikwelt hat am Mittwoch eine Legende verloren. Im Alter von 83 Jahren ist Tina Turner nach langer Krankheit verstorben. Die "Queen of Rock 'n' Roll" hat mit ihrer gewaltigen Stimme, gewagten Bühnen-Kostümen, sexy Tanzeinlagen und überschäumender Energie ein Millionenpublikum in Ekstase versetzt. Währenddem Welthits wie "Simply the Best" oder "What's Love Got To Do With It" ihr einen ewigen Platz im Pop-Olymp sichern, machen auch ihre besonderen Bühnen-Looks Turner zur unsterblichen Mode-Ikone.

Bühnen-Looks mit Botschaft

Zusätzlich zu ihren brillanten Beiträgen zum Rock & Roll hatte Turner auch einen unermesslichen Einfluss auf die Mode. Als eine der ersten Sängerinnen, traute sie sich damals, ihren Körper auf der Bühne in Szene zu setzten. Ihre langen Beine präsentierte sie stolz in Ultra-Miniröcken, ihr Dekolleté mit sinnlichen Ausschnitten und ihre Kurven mit hautengen Kostümen. In Interviews erzählte sie immer wieder, dass sie Frauen mit ihren Looks ermutigen will, stolz auf ihren Körper zu sein, anstatt ihn zu verstecken.

„Als Kind schämte ich ich mich für meinen Körper. Ich fand mich immer zu groß und zu dünn und fühlte mich wie ein unbeholfenes Pony. Als ich älter wurde wollte ich sie genau deshalb zur Schau stellen. Auf der Bühne kurze Röcke zu tragen gab mir das Gefühl von Freiheit. Ich konnte mich frei bewegen und mir mein Selbstbewusstsein zurück holen", erzählte die Sängerin in ihrem Buch Thats My Life.

Tina Turner: Das waren ihre ikonischsten Looks

Von bezaubernden Glitzer-Looks bis zu coolen Leder-Ensembles. Klicken Sie sich durch die ikonischsten Looks des Stars!