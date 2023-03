Taylor Swift heißeste Bühnen-Looks

Taylor Swifts lang ersehnte Tour hat endlich begonnen. Und sie überzeugt auf allen Ebenen - ob nun gesangs- oder modetechnisch.

Taylor Swift gehört zu den bestbezahlten und erfolgreichsten Künstlerinnen aller Zeiten. Seit vergangener Woche tourt das Multitalent durch Amerika. Die Konzert-Tour „Eras“ ist eine Zeitreise durch ihre Vergangenheit. Die Show dauert über drei Stunden, in denen sie 44 Songs von all ihren Alben singt. Ihre Fans sind wahrlich begeistert. Und auch mode-technische bietet die 33-Jährige ihren Fans so einiges.

Bodysuit von Versace; Ballkleid von Nicole + Felicia Couture; Bodysuit von Zuhair Murad; Stiefel von Louboutin; Mantel von Oscar de laRenta; Look von Roberto Cavalli; Fransenkleid von Roberto Cavalli; Stiefel von Louboutin; Chiffonkleid von Alberta Ferretti; Versace

Ganze 15-mal wechselt die Sängerin während eines Auftritts ihre Outfits und macht so die Bühne zum Laufsteg. Jeder Style soll eine Epoche ihrer Musikkarriere widerspiegeln. Vom strassbesetzten Bodysuit, zum bodenlangen Ballkleid, bis hin zum lässigen T-Shirt mit Hot-Pants ist hier alles dabei.