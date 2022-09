× Supermodel-Riege bei Burberry

Naomi Campbell, Irina Shayk und Bella Hadid am Runway für das britische Modehaus

Der Tod der Queen hatte auch Auswirkungen auf die Londoner Fashion Week. Burberry cancelte die Modenschau komplett und holte diese nun mit einer fulminanten Besetzung in London nach. Dabei liefen unter anderen auch Supermodels wie Naomi Campbell, Irina Shayk und Bella Hadid über den Catwalk.

In der Frontrow nahmen ebenso prominente Damen und Herren Platz. Neben Vogue-Chefin Anna Wintour, wurden dort auch Rapper Kanye West, Jordan Dunn, Winnie Harlow, DiCaprio-Ex Camilla Morrone und Erykha Badu gesichtet.

Für die Frühjahrs-/Sommerkollektion 2023 hat Burberry neben den klassischen Designs auch viel Farbe reingebracht.

Gelbtöne und Rottöne werden in der warmen Saison wieder voll im Trend liegen. Burberry setzt dabei auf sanfte Töne. Teilweise sind die Kleider mit viel Spitze und transparenten Elementen versehen, was einen verführerischen Look kreiert. Auch Cutouts und heiße Bodys sind im Frühjahr erlaubt. Es ist ja schließlich die Zeit der Frühlingsgefühle, auch modetechnisch.