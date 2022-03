× Steve Jobs‘ Tochter Eve startet als Model durch

Die Tochter des Apple-Mitbegründers gab via Instagram die Zusammenarbeit mit neuer Agentur bekannt.

Die jüngste Tochter von Apple-Mitbegründer Steve Jobs strebt eine Karriere als Model an. Bereits im Herbst letzten Jahres debütierte sie für das Modelabel Coperni am Laufsteg der Fashion Week in Paris. Jetzt verkündete Eve Jobs via Instagram den Namen ihrer neuen Agentur. Dazu postete die 23-Jährige ein Polaroid-Foto von sich. Auch die Agentur DNA gab in dem sozialen Netzwerk bekannt, die Tochter von Steve Jobs zu vertreten. Eve Jobs ist die gemeinsame Tochter des verstorbenen Apple-Chefs und seiner Witwe Laurene Powell. Eve hat noch eine ältere Schwester und einen älteren Bruder. Steve Jobs verlor im Jahr 2011 im Alter von 56 Jahren seinen langen Kampf gegen den Krebs.

Via Instagram verkündete sie ihre neue Agentur.

© Getty ×

Eve Jobs am Laufsteg für Coperni.