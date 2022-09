Start der Berliner Fashion Week

Seit Montag steht Berlin wieder ganz im Zeichen der Mode. Namhafte deutsche Designer zeigen im Zuge der Fashion Week ihre neuen Kollektionen.

Das Hamburger Modeunternehmen Lascana feierte am 5. September im Rahmen einer besonderen Fashion Show, gemeinsam mit Markenbotschafterin Victoria Swarovski, den Auftakt der Fashion Week in Berlin. Vor rund 500 Gästen, darunter namhafte VIPs und reichweitenstarke Influencer wie Nazan Eckes, Angelina Kirsch, Lili Paul-Roncalli, Jorge González, Alena Gerber und viele mehr, präsentierte das Unternehmen auf dem "Lascana Fashion Boat" eine Vielzahl an Neuheiten und punktete mit sexy Dessous und Nachtwäsche. Auch der Berliner Designer Marcel Ostertag präsentierte zur Eröffnung seine edlen neuen Roben.