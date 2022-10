× Stars genießen arabische Nacht

Am Mittwoch fanden zum vierten Mal die Fashion Trust Arabia Awards in Katar statt.

Mode. Bei den vierten Fashion Trust Arabia Awards in Katar tummelten sich die Stars in langen Gewändern. Unter den Gästen waren unter anderem Supermodel Bella Hadid, Naomi Campbell, Janet Jackson, Schauspielerin Jodie Turner-Smith und eine Reihe arabischer Schauspieler und Models.

Bei der Veranstaltung wurden renommierte und aufstrebende Designer aus dem Nahen Osten und Nordafrika ausgezeichnet. Gewinner waren der marokkanische Designer Artsi Ifrach in der Kategorie Abendgarderobe, Siham und Sarah Albinali in der Kategorie Prêt-à-porter aus Saudi-Arabien, Fatma Mostafa aus Ägypten und der sudanesische Designer Eliaf Osman in der Kategorie Accessoires. Die Kategorie Debüttalent ging an Kazna Asker aus dem Jemen.