Star-Aufgebot beim Start der Pariser Fashion Week

Fulminanter Auftakt der Modewoche in der französischen Hauptstadt.

Nach New York, London und Mailand, geht der Modereigen in der französischen Hauptstadt ins große Finale. Bis 8. März zegen dort die namenhaftesten Designer im Rahmen der Pariser Fashion Week ihre Herbst-/Winter-Kollektionen. Und bereits der Startschuss am Montag hatte es in sich: Supermodels wie Bella und Gigi Hadid (25, 26), Kaia Gerber (20), Kendall Jenner (26), sowie die 90er-Modelikonen Naomi Campbell (51), Amber Valletta (48), Helena Christensen (53) und Cindy Crawford (56) zeigten die Kreationen des Labels Off-White am Laufsteg.

© Getty ×

Kendall Jenner am Runway für Off-White.

© Getty ×

Kaia Gerber teilte den Laufsteg mit ihrer Mutter Cindy Crawford.

Erste Show nach Tod von Off-White-Gründer Virgil Abloh

Es war die erste Show des Labels Off-White nach dem Tod ihres Gründers Virgil Abloh und die letzte Kollektion, an der der verstorbene Designer noch beteiligt war. Auch Tennis-Star Serena Williams zollte ihrem Freund Abloh am Laufsteg Tribut. Bei Instagram bedankt sich Serena nach ihrem Auftritt gerührt: „Ich hatte eine unglaubliche Zeit bei der Off-White-Show. Virgil bedeutet mir so viel und in einer Kollektion zu laufen, an der er immer noch beteiligt ist, war etwas, das ich nicht verpassen konnte. Danke für diese Gelegenheit. Ich bin so dankbar, dass ich meinem Freund meine Liebe zeigen kann.“

© Getty ×

Auch 90er-Supermodel Naomi Campbell zollte Virgil Abloh Tribut.

© Getty ×

Cindy Crawford am Runway der Off-White Show.

© Getty ×

Tennis-Star Serena Williams.