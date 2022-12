So sexy verkauft Swanepoel Bikinis

Das Model Candice Swanepoel präsentiert die neuen Bikinis ihres Labels "Tropic of C".

Am Montag teilte Candice Swanepoel, ehemaliges Victoria's Secret Model, die neuesten Fotos der Kollektion „Tropic of C“ ihres „Öko“-Badelabels auf Instagram. Das Motto der Marke lautet: "Von der Natur beeinflusst. Inspiriert von der weiblichen Form. Eine Öko-Lifestyle-Marke, die aus einem Leben am Strand entstanden ist." Die 34-jährige präsentiert die knappen Bikinimodelle höchstpersönlich, dabei rekelt sie ihren Traumkörper in einem Lavendelfeld. In ihrem Post schreibt sie , dass Lavendel Angst lösen soll und sie sich fragt, ob sie jemals so viel Lavendel pflanzen kann, dass sich die Knoten in ihrer Brust lösen:







Zur Person:



Candice Susan Swanepoel, geboren am 20. Oktober 1988, ist ein südafrikanisches Model. Sie ist bekannt für ihre Arbeit mit Victoria's Secret. Sie wurde 2010 ein Victoria's Secret Angel. Im Jahr 2016 wurde sie auf Platz 8 der Forbes-Liste der bestverdienenden Models aufgeführt.