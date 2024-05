So heiß räkelt sich Rihanna vor der Kamera

Dass sich Rihanna gerne in knappen Dessous vor der Kamera räkelt, ist kein Geheimnis mehr. Auf Instagram posierte die Sängerin wieder einmal supersexy und macht ihre Fans mit neuen Schnappschüssen ganz verrückt.

Für ihr Unterwäsche-Label "Savage X Fenty" zeigt sich Rihanna gerne in freizügigen Kreationen und beim Anblick kann einem ganz schön heiß werden. Für die Sängerin ist der heiße Hingucker nämlich nicht nur ein Like-Garant, sondern ganz nebenbei auch ein kluger Geschäftszug.

Rihanna verführt im sexy One-Piece

Auch wenn es musikalisch gerade eher still um Rihanna geworden ist, in Vergessenheit gerät die 36-Jährige bei diesem heißen Hingucker ganz bestimmt nicht. In einem Instagram-Video präsentiert die Sängerin einen transparenten Bodysuit ihres Wäschelabels „Savage X Fenty“ und schaut dabei verführerisch in die Kamera.

Während sie ihre heißen Kurven in Szene setzt, erklärt die zweifache Mutter, warum der Farbton der Dessous, perfekt zu ihr passt: „Ich habe unbedingt einen Nude-Ton gebraucht. Ich wechsle die Farbtöne, wenn ich gebräunt bin oder wenn ich ein wenig blasser bin.“ Für die Unternehmerin sei es immer schwer gewesen, einen passenden Nude-Ton zu finden, den sie durchgehend tragen kann. Mit ihrer eigenen Unterwäsche-Marke scheint das Problem endlich gelöst. Die Signature-Script-Kollektion besticht mit einer riesigen Farbauswahl und macht den großen Dessous-Herstellern wie Victoria‘s Secret gehörig Konkurrenz.

Ihre Bob-Frisur sorgt für Überraschung

Doch Rihanna sorgt nicht nur mit den knappen Dessous für Wirbel. Auch ihre neue Frisur sorgt bei den Fans für Begeisterung. Mit einem blonden Bob beweist Rihanna, dass sie nicht nur musikalisch, sondern auch als Trendsetterin an der Spitze steht.