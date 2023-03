SKERGETH x CONSTANTLY K: Taschen-Capsule mit Frauenpower

Die international renommierte Designerin Julia Skergeth launcht gemeinsam mit der digitalen Entrepreneurin Karin Teigl, die in den sozialen Medien als Constantly K für Furore sorgt, eine limitierte Capsule Kollektion. Die außergewöhnliche Kollaboration weckt Begehrlichkeiten.

Im Jahr 2016 startete die gelernte Grafikerin und Modedesignerin JULIA SKERGETH ihr Business und das mit geballter Frauenpower. Ihre Taschen von Frauen für Frauen sind nicht nur formvollendet im Design, sondern allen voran nachhaltig, transparent und zeitlos schön. Qualität ist für die Kreative absolute Prämisse. Im selben Jahr hat Karin Teigl gemeinsam mit einer Freundin ihren Blog gelauncht. Heute zählt sie mit über 300 Tausend Followern zu den erfolgreichsten Influencerinnen in Österreich.

Taschenkollektion von und für Powerfrauen

Heute sorgen die zwei Powerfrauen im In- und Ausland für Furore. Ihre Zusammenarbeit? Ein echter Clou! Die beiden Kreativköpfe bilden die perfekte Symbiose für ausgefallene und dennoch zeitlose Taschen. Die Kollektion spiegelt Karins einzigartigen Stil wider und ermutigt dazu aus der Komfortzone zu treten und Farbe zu bekennen.

SKERGETH x CONSTANTLY K 1/5

2/5

3/5

4/5

5/5 © SKERGETHxCONSTANLYK © SKERGETHxCONSTANLYK © SKERGETHxCONSTANLYK © SKERGETHxCONSTANLYK © SKERGETHxCONSTANLYK

Die limitierte Capsule Kollektion steht bei Fashionistas ganz oben auf der Wunschliste. Die SKERGETH x CONSTANTLY K Collection wird es in 4 Farben und zwei verschiedenen Modellen geben.

Mit ihrem großen Füllvermögen ist die QUILTED BAG SOFT perfekt für alltägliche Erledigungen, sowie als Gym Bag, geeignet. Aber auch als Office Bag macht sie eine gute Figur, denn sogar der Laptop passt locker rein. Das zweite Modell die ULTRA MINI Bag ist der perfekte Begleiter für Parties, Events oder Special Occasions. Die ULTRA MINI BAG in Rock und die QUILTED BAG SOFT in Anthrazit sind perfekt für einen Casual Look, während man mit der ULTRA MINI BAG Pistachio und der QUILTED BAG SOFT Aqua definitiv ein Fashion Statement setzt.

Pop-Up Store

Zu ergattern gibt es die Kollektion im angesagtem Beauty Concept Store BABETOWN, im 8. Wiener Gemeindebezirk. Dort kann die limited Edition Kollektion am Freitag, den 31.3. und Samstag den 1.4. entdeckt werden.