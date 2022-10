Sinnlich: Mathea als Wäsche-Hit

WOW: Die Sängerin feiert ihre zweite Kampagne für Tezenis auf Instagram.

Mathea verdreht ihren Fans in heißen Dessous wieder einmal gehörig den Kopf. Bereits ihre erste Kampagne für Tezenis sorgte für Aufregung. Jetzt zeigt Sängerin Mathea sich noch heißer im zweiten Shooting für das Unterwäsche-Label. Auf einem Bild ist Mathea in pinken halbtransparenten Dessous auf einem Bett zu sehen. Hier bleibt fast nichts der Fantasie überlassen.

Ein anderes Motiv zeigt die Sängerin in Leoparden-Dessous und seidenen Handschuhen.



Die Follower sind wieder einmal aus dem Häuschen: „Gott ist eine Frau“ und „Sieht Bombe aus“, lauten zwei der zahlreichen Kommentare. Über 7.000 Likes gab es obendrauf.