× Sexy Klebeband-Show am Laufsteg

Models laufen in nichts als schwarzem Klebeband über den Laufsteg.

Das Label "Black Tape Project" hält was es verspricht: Mit seinen Bikinis nur aus schwarzem Klebeband sorgte der selbsternannte "King of Tape" Joel Alvarez bei der New Yorker Fashion Week für Aufsehen. "Es ist ein Fashion-Experiment, das versucht, die sinnliche Natur der menschlichen Gestalt kreativ zu präsentieren, wobei es zwischen Innovation und Verführung schwankt", heißt es auf der Facebook-Seite des Labels. Auch in den In den sozialen Netzwerken kommt die Klebeband-Show gut an. Auf seinem Instagram Account mit mittlerweile mehr als 113.000 Followern, sind seine aufregendsten Kreationen zu bewundern. Auf seiner Homepage blacktapeproject.com bietet der in Modemacher aus Miami auch Workshops zum selber-tapen an und sein spezielles Klebeband zu je 30 Dollar pro Stück. Die Klebestreifen sollen sich laut dem Designer auch beim Schwimmen nicht lösen. Allein das Entfernen des Klebebands nach dem Badespaß dürfte eher unangenehm sein...

