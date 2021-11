Second-Hand-Shops in Österreich

Nachhaltige Shopping-Pläne: Wo wir nach dem Lockdown nach Fashion-Fundstücken suchen gehen.

Da es immer mehr Menschen gibt die umweltbewusster sein wollen, ist Secondhand Shopping zu einem großen Trend geworden. Einkaufen in einem lokalen Secondhand-Laden ist eine einfache Möglichkeit, grüner zu konsumieren! Die Herstellung, Produktion, Verpackung und der Vertrieb neuer Kleidung erfordert viel Energie und Wasser. Auch die Entsorgung von Altkleidern belastet die Umwelt.

Hier sind ein paar second-hand Geschäfte in Österreich und:



Wien



1.Bezirk



First Fashion Second Hand

Krugerstraße 10

First Fashion Second Hand existiert bereits seit 1976 und ist ein Muss, wenn Sie Vintage-Designerkleidung mögen. Der Store in der Wiener Innenstadt bietet hochwertige Damenmode und Accessoires. Sie finden hier alle großen Marken.

Das neue Schwarz

Landskrongasse 1

Dieser Secondhand Laden, ist eine weitere Filiale von dem berühmten Geschäft in Berlin. Es befindet sich im 1. Bezirk, und man kann dort coole Stücke von Helmut Lang bis Yves Saint Laurent shoppen.

Silvia Milano

Schultergasse 4

Ein weiterer Laden, der immer einen Besuch wert ist, ist Silvia Milano im ersten Bezirk. Das Motto des Shops lautet „je älter, desto besser“. Vintage-Liebhaber finden sicher etwas, das ihre Garderobe ein bisschen aufregender macht.

7. Bezirk



BOOTIK 54

Neubaugasse 54

Bootik 54 ist in zwei nebeneinander liegende Shops unterteilt. Es liegt in Wiens berühmter Neubaugasse, einer Straße für alles, was angesagt und cool ist. Bootik 54 lockt einen oft mit einer tollen Auswahl an, sowie upcycled Levi´s Jeans, Jeansjacken und vieles mehr.

Burggasse 24

Burggasse 24

Die Burggasse 24 könnte man als Hipster-Lokal bezeichnen. Die Auswahl an Vintage-Kleidung (High-End und auch günstigere Sachen) und das dazugehörige Café machen diesen Laden den perfekten Ort, um einen Samstagmorgen zu verbringen.

Uppers & Downers

Burggasse 46

Seconhand, Neue Kleidung & Parfum – hier gibt es alles und beschreibt das Modegeschäft am besten. Neben trendigen Fashion-Pieces kreieren sie ein Magazin mit liebevollen Editorials. Auf jeden Fall einen Besuch wert.

Extra Schön

Kaiserstraße 67

Ausgefallenen Vintage Kleidern gibt es hier reichlich, mit außergewöhnlichen Schnitten, Muster und Farben aus den 20er, 30er, 40er, 50er, 60er, 70er und 80er. Auch Designerkleider haben Sie manchmal, also definitiv einen Besuch wert.



Freudich Vintage Store

Kaiserstraße 74

Nicht nur ein Ort wo man coole Secondhand Mode kaufen kann, sondern auch ein kleines Kaffee, mit Getränken und Kuchen. Hier ist für jeden was dabei.



Salzburg



Secondo von Elke König

Morzgerstraße 2a, Salzburg

Hier bekommt man Markenmonde zum Bestpreis, bei ihnen nutzen private Lieferanten die Möglichkeit, ihre neue, ungetragene oder neuwertige Kleidung von namhaften Designern in Kommission zu geben.

Steiermark

Mina Second Hand & Mehr

Keplerstraße 39, Graz

Von Secondhand Kleidung bis Secondhand Schmuck gibt es hier alles.

Humana

Annenstraße 7, Graz

Haydngasse 1, Graz

Mit über 15 Filialen in Wien und Graz, sind sie ein großes Secondhand-Unternehmen.

GardeRobe

Frauengasse 3, Graz

Hier gibt es Secondhand Markenmode für Damen und Herren, und man betreibt auch einen Online-Shop.

Oberösterreich

Zweit Block

Pollheimerstraße 15, Wels

Ein kleiner Geheimtipp in Wels für alle die gerne Secondhand und Markenmode tragen.

Niederösterreich

Wichtelfee

Obere Hauptstraße 43, Niederhollabrunn

Hier gibt es ausschließlich Kinderkleidung, ob Secondhand oder Neuware.

Tirol

WAMS Laden

Innrain 30b, Inssbruck

Salatorgasse 27, Hall

Untermarktstraße 4, Telfs

Andreas-Hofer-Straße 3, Schwaz

Schalserstraße 1, Jenbach

In ganz Tirol tätig, verkaufen Sie Secondhand-Kleidung und mehr.

Vorarlberg

Würmle Secondhand & Neues für Kids

Hofsteigstraße 186, 6971 Hard

Von Kleidung, zu Spielzeuge, bis Büchern, hier findet man alles für Kinder.