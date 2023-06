Runway Icons: Die Modeschau der Extraklasse

Die Modeelite traf sich in Italien, um die Fashion der letzten 50 Jahre zu ehren.

Im stimmungsvollen Piazzale Michelangelo in Florenz lud am Mittwoch LuisaViaRoma gemeinsam mit der britischen Vogue über 2.000 Gäste zum Modeevent Runway Icons unter freiem Himmel. Fünfzig der größten Labels der Welt, darunter Fendi, Bottega Veneta, Burberry, Roberto Cavalli, Versace und Valentino zeigten Mode aus den vergangenen fünf Jahrzehnten. Weitere unvergessliche Looks kamen von Alexander McQueen, Christian Louboutin, Fendi, Ferragamo, Jimmy Choo, Maison Margiela, Ralph Lauren, Versace und Victoria Beckham. Vom Punk-Look aus den 70ern, der sportlichen Mode aus den 80ern, opulenten Designs aus den 2000er-Jahren, bis hin zu zukunftsorientierten Kreationen. Zu sehen waren mehr als hundert beeindruckende Looks der Extravaganz.

18/18 © Getty Images Irina Shayk © Getty Images Bella Hadid © Getty Images Jordan Dunn © Getty Images Ashley Graham © Getty Images Stella Maxwell © Getty Images Winnie Harlow © Getty Images Irina Shayk © Getty Images Megan Roche © Getty Images © Getty Images © Getty Images © Getty Images © Getty Images Natalia Vodianova © Getty Images © Getty Images © Getty Images © Getty Images © Getty Images

Topmodels eroberten den Laufsteg

Einige der bestbezahlten Models der Welt liefen über den Laufsteg, darunter unter anderen Irina Shayk, Bella Hadid, Stella Maxwell, Winnie Harlow, Jordan Dunn und Ashley Graham. Es waren Superstars, die eine Ära prägten, über Drag Queens bis hin zu Vogue-Coverstars dabei. Unter den Gästen waren unter anderem Leonardo DiCaprio, Julia Fox, Tina Kunakey, Toby Maguire und Charithra Chandran. Ein einmaliges Modeevent der Extraklasse.