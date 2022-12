× Rita Ora trägt am liebsten Haut

Die Sängerin sorgt seit Tagen mit ihren Nackt-Outfits für Gesprächsstoff

Am Montag fanden die diesjährigen British Fashion Awards in der Londoner Royal Albert Hall statt. Dabei gab es auch am roten Teppich viel Mode zu bestaunen. Zumindest bei einer Vielzahl der prominenten Damen. Eine entschied sich für weniger Stoff: Sängerin Rita Ora trug nur ein durchsichtiges Kleidchen, das an einen Herz-BH angeheftet war. Darunter hatte sie einen winzigen Tanga in Rot.

© GettyImages ×

Accessoires mit Liebe

Auch ihre Schuhe passten perfekt zum Look. Im Gesicht trug sie Aufkleber, die sie aussehen ließen, wie von einem anderen Stern. Ritas Tattoos kamen in dem nicht vorhandenen Kleid besonders gut zur Geltung - ihr Wahnsinnskörper aber ebenso. Ora zeigte sowohl Sixpack, als auch Knackpo.