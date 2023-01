× Rita Ora oben ohne bei Pre-Golden-Globe Party

Die 32-jährige Sängerin besuchte am Sonntag das Formasa Cafe in Hollywood - in einem durchsichtigen Spitzenkleid und ohne BH darunter.

Weniger ist mehr. Das dachte sich am Sonntag auch Rita Ora. Im legendären Formasa Cafe traf man sich zur Globe-Pre-Party, neben der 32-jährigen Sängerin kamen unter anderem Priscilla Presley oder Danny DeVito. Erstere stahl dabei in ihrem Naked-Look allen anderen die Show. © Getty Images × In dem transparenten Spitzenkleid, ohne BH drunter und schwarzem Slip war sie der absolute Hingucker des Abends. Keine Frage, das Naked-Dress (Nackt-Kleid) wird uns auch noch 2023 begleiten.