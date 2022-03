Rihanna im Transparent-Look bei Dior-Show

Rihanna (33) zeigte bei der Fashion Week stolz ihren XL-Babybauch.

Ein weiteres Mal beweist Popstar Rihanna (33), dass sie sich auch von ihrem immer größer werdenden Babybauch nicht davon abhalten lässt, sich in sexy Outfits und High Heels zu zeigen.In einem Hauch von Nichts besuchte die 33-Jährige am Dienstag die Dior-Show im Rahmen der Fashion Week in Paris. In einem Kleid – wenn man es so nennen möchte – aus schwarzem, transparentem Tüll und in Lack-Stiefeln präsentierte die Mama in spe stolz ihren Babybauch.

© Getty ×

Rihanna beim Besuch der Dior-Show in Paris.

Keine Lust auf Umstandsmode

Kindesvater ist Rapper Asap Rocky (33), mit dem Rihanna seit November 2020 nach vielen Jahren in Freundschaft zusammen ist. Im Mai soll das erste Baby der Pop-Queen das gemeinsame Glück perfekt machen. Bereits die ersten offiziellen Schwangerschafts-Fotos zeigten, dass der 33-jährige Superstar so gar keine Lust auf biedere Umstandsmode hat. Sich als Schwangere zu kleiden, mache ihr zwar "Spaß", andererseits sei es aber auch "eine Herausforderung", verriet sie im Gespräch mit dem US-amerikanischen People Magazin. "Ich mag es. Ich genieße es", so die Sängerin.