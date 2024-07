Perfekt für den Sommer: Auf diesen Anti-Aging-Modetrend setzt Sylvie Meis

So strahlend, frisch und jugendlich aussehen, wie Sylvie Meis. Das wünschen sich viele, schließlich wird die Moderatorin stets jünger geschätzt als sie eigentlich ist. Ihr Geheimnis: Sie setzt auf einen bestimmten Anti-Aging-Sommertrend.

Man ist bekanntlich nur so alt, wie man sich fühlt. Allerdings ist man auch so alt, wie man sich kleidet, denn die Wahl des Outfits ist entscheidender, als viele vielleicht denken. Auch Mode hat eine Anti-Aging-Wirkung. Das weiß auch TV-Bekanntheit Sylvie Meis, die uns mit ihrem stylishen Sommerlook jede Menge Fashion-Inspiration liefert. Wer jugendlicher und frischer aussehen will, sollte sich ein Beispiel an der 46-Jährigen nehmen.

Sylvie Meis setzt auf diesen Styling-Trick

Auf Instagram teilte die Moderatorin einen Schnappschuss und sieht dabei einfach umwerfend aus. Auf den Bildern trug Sylvie ein Matching Set, also ein zusammengehöriges Ensemble aus Ober- und Unterteil. Sie kombinierte ein blau-weiß-gestreiftes Oversized-Hemd mit einer passenden Boxershorts sowie einem Bustier-Top, das ebenfalls im blau-weißen-Streifenmuster gehalten war.

Um den Look abzurunden, wählte Mais eine weiße Dior-Bag, eine runde weiße Sonnenbrille sowie sportliche weiße Sneaker. Mit ihren großen goldenen Ohrringen fügte sie dem Sommerlook eine elegante Note hinzu.

Darum lassen uns Matching Sets jünger aussehen

Passende Sets sind total modern und haben einen verjüngenden Effekt. Vor allem lässige Oversized-Silhouetten sind voll im Trend und strahlen Stilbewusstsein aus. Das gilt insbesondere dann, wenn man zwei Oversized-Silhouetten miteinander kombiniert. Auch die Farbwahl ist entscheidend, wenn es darum geht, ein paar Jährchen wegzuschummeln. Fröhliche Farben wie Orange, Pink oder Blau haben einen tollen Anti-Aging-Effekt. Naturtöne wie Beige oder Grau lassen den Teint dagegen schnell fahl und damit älter aussehen.

Abgerundet wird der Sommerlook à la Sylvie Meis am besten mit einem Eyecatcher, wie einer ausgefallenen Sonnenbrille oder Statement-Ohrringen. Die weißen Sneaker haben ebenfalls einen Verjüngungs-Effekt. Diese sind nicht nur echte Alltags-Allrounder, sondern verhelfen zugleich zu einem lässigen Look, mit dem wir uns um Jahre jünger mogeln können. Besonders im Sommer, wenn unser Teint frisch und die Haut zart gebräunt ist, gibt es keine Farbe, die uns schöner aussehen lässt, als strahlendes Weiß.