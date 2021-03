Paris Hilton: Kampagne für Lanvin

Das Modehaus Lanvin landet einen Coup der Sonderklasse: Paris Hilton schlüpft für die neue Kampagne in die Rolle einer mondänen 60ies-Diva.

Nach dem Abgang von Alber Elbaz als Chefdesigner von Lanvin im Jahre 2015 hat es lange gedauert, bis sich das französische Modehaus erholen konnte. Nun, mit Bruno Sialelli am Steuer, nimmt das Label Kurs auf eine Erfolgsroute. 2019 nahm sich der Ex-Loewe-Designer der Aufgabe an, dem Namen Lanvin neues Leben einzuhauchen - mit Erfolg. Die feminin-elegante Silhouette, welche die DNA des Hauses ausmacht, kombiniert er spielerisch mit frischen Elementen: Sei es das Logo des Hauses, Comic-Strips oder Experimente mit unkonventionellen Versatzstücken. Diese Saison holte man sich für die neue Kampagne einen besonderen Gast ins Boot: Keine Geringere als Paris Hilton schlüpfte für Salielli in die Rolle der Sixties-Diva.

Paris Hilton stand vor der Linse von Mert Alas und Marcus Piggot. Der Looks ist inspiriert von New Yorker High-Society-Damen aus den 1950er Jahren, auch als "Swans" (dt. Schwäne) bekannt. Sialelli wählte die Proto-Influencerin Paris Hilton als perfekte Verkörperung des modernen Schwans: „Beim Entwerfen der Kampagne wusste ich, dass ich Paris Hilton so darstellen wollte, wie man sie noch nie zuvor gesehen hat. Sie ist berühmt für ihr langes blondes Haar und ihren schimmernden Stil und wir wollten ihr Talent, sich zu verwandeln, stark hervorheben - ähnlich wie ein Schwan", erklärt Salielli.

"Ich fühle mich geehrt, mit LANVIN für die Frühjahr / Sommer-Kampagne zusammenzuarbeiten und zum Erbe der Marke beitragen zu können“, sagt Paris Hilton über das Projekt. "Ich war schon immer ein Fan des Hauses und bewundere persönlich die Gründerin Jeanne Lanvin. Sie konnte aus einem kleinen Laden, der 130 Jahre später noch existiert, ein Imperium aufbauen. Ihr Unternehmergeist ist so unglaublich - erinnern sie das vielleicht an jemanden?“ witzelt sie.