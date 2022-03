Oscars 2022: Die schönsten Roben am Red Carpet

Die schönsten Kleider und Outfits der 94. Oscar-Nacht.

In der Nacht von Sonntag auf Montag wurden in Los Angeles die 94. Academy Awards vergeben. Die Oscars begeisterten auch in diesem Jahr nicht nur mit spannenden Award-Momenten, sondern auch mit atemberaubenden Outfits.

Glamour kehrt nach Hollywood zurück

Jessica Chastain (45) wurde als beste Hauptdarstellerin ausgezeichet und sicherte sich mit ihrer Gucci-Robe auch den Preis für das glamouröseste Outfit des Abends. Unser Liebling: der Look von Mimin Zendaya (25). In einem schillernden Rock von Valentino und einer gecroppten Bluse bewies sie ein weiteres Mal, dass es nicht immer ein Kleid sein muss, um am Red Carpet zu glänzen. Die britische Schauspielerin Lily James (32) sorgte in einer traumhaften Robe von Versace, samt Mega-Beinschlitz, für den aufregendsten Auftritt der Oscar-Nacht.

Klicken Sie sich durch die schönsten Looks vom roten Teppich der 94. Academy Awards!