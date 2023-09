× Oops! Brigitte Macron und Königin Camilla im Partnerlook

Alle guten Dinge sind... zwei. Beim Staatsbankett in Frankreich erschienen die britische Royal und französische First-Lady im selben Outfit.

Ab dem 20. September ist das britische Königspaar für drei Tage auf Staatsbesuch in Frankreich. Bei dem Staatsbankett auf Schloss Versailles haben sich Königin Camilla, König Charles, Emmanuel Macron und First-Lady Brigitte ganz schön in Schale geworfen. Doch das Königspaar und Präsidentenpaar sahen sich zum verwechseln ähnlich. Die Heeren erschienen im beschmückten Smoking, die beiden Damen in eleganten Roben in Mitternachtsblau. Ob der Partnerlook Zufall war?

Hochkarätiger Besuch in Versailles

Zu den prominenten Gästen an diesem Abend gehörten Mick Jagger und Freundin Melanie Hamrick. Schauspieler Hugh Grant strahlt neben seiner Begleitung Anna Elisabet Eberstein. Charlotte Gainsbourg wurde ebenfalls eingeladen und legt bei ihrer Ankunft auf dem roten Teppich einen glamourösen Auftritt hin.

Neben dem Staatsbankett stehen noch viele weitere Termine für König Charles und Königin Camilla auf dem Programm. Am Arc de Triomphe in Paris heißen die Macrons das englische Königspaar am ersten Tag ihres Staatsbesuchs willkommen. Untertags konnten die Looks der First-Lady und der Königin jedoch nicht unterschiedlicher sein. Während Camilla im rosafarbenen Mantelkleid strahlt, zeigt sich Brigitte im marineblauen Kostüm mit goldenen Knöpfen.

Vielleicht wartet ja noch ein weiterer Partnerlook der Damen auf uns...