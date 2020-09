Nicole Poturalski auf dem Mailänder Laufsteg

Die Fashion-Welt wurde am Wochenende ­quasi wiederbelebt: Nachdem die Modewochen in New York und London aufgrund der Corona-Pandemie großteils digital über die ­Bühne gegangen waren, standen bei der Fashion Week in Mailand am Wochenende hochkarätige Runway-Shows am Programm. ­Unter ­anderem präsentierten Versace, Dolce & Gabbana, Hugo Boss, ­Alberta Ferretti und Etro ihre Frühjahr-Sommer-Looks 2021 ­coram publico. Am Laufsteg zu sehen Top-Modes wie Irina Shayk, Joan Smalls, Ashley Graham und Nicole Poturalski. Letzteren Namen las man in den vergangenen Wochen vermehrt in den Schlagzeilen: Das Model ist die neue Frau an Brad Pitts Seite.

© WireImage

Gewohnt lässig und minimalistisch sind die Kreationen von Hugo Boss. Am Laufsteg auch Nicole Poturalski Das deutsche Model machte jüngst wegen eines gemeinsamen Urlaubs mit Brad Pitt Schlagzeilen.

Beauty

Nicole Poturalski (27) und ist ein erfolgreiches deutsches Model. Dass die Beauty Pitts Aufmerksamkeit erregt hat, ist kein Wunder. Sie sieht fast aus wie eine jüngere Version seiner Ex Angelina, mit einem sexy Einschlag von Supermodel Irina Shayk (34).