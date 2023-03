»Next in Fashion« mit Gigi Hadid geht in die 2. Staffel

Die Kult-Show rund um Mode-Design ist zurück.

Die Wettbewerbsshow Next in Fashion, die Mode zur Unterhaltung macht und mit einem hohen Preisgeld aufwartet, kehrt mit einer zweiten Staffel zu Netflix zurück.

Die Moderation übernehmen diesmal Modedesigner und Fernsehstar Tan France und Stilikone und Supermodel Gigi Hadid. In der Serie wetteifert eine Gruppe höchst talentierter Nachwuchsdesigner um ein Preisgeld in Höhe von 200.000 Dollar.

Alles für die Show: Sechs verschiedene Outfits an einem Tag

Um für die neue Serie Werbung zu machen, wechselte das Gigi Hadid gleich sechs Mal ihr Outfit – und das an einem Tag. Ihre Tour startete mit der Good Morning America Show. Hier trug sie einen grauen Zweiteiler aus Wolle mit passenden Handschuhen, das Outfit war von Valentino. Weiter ging es zum Times Square zu einem Fototermin. Mit der schwarzen Bomberjacke und der Latexleggins wirkte das Model wie ein Vamp. Die Teile waren von Saint Laurent, Mugler und The Frankie Shop. Das dritte Outfit war ein kurzer, beiger Hosenanzug von Brandon Maxwells Maxwells Herbstkollektion 2023. Als Viertes wählte die 27-Jährige ein smaragdgrünes Lederoutfit mit Kapuze von Alexandre Vauthier, das Fünfte war ein drapiertes Kleid mit einem Aufdruck in Form eines Auges. Alle Outfits wählte sie gemeinsam mit ihrer Stylistin Elizabeth Sulcer.