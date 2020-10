Nadine Leopold am Pariser Laufsteg

Noch bis morgen Abend präsentieren Topdesigner ihre Frühjahrs-

Sommer-Kollektionen 2021 bei der Pariser Modewoche. Insgesamt 18 Labels entschieden sich, ihre Kreationen trotz Corona-Pandemie am Runway zu präsentieren. Der Star auf dem Laufsteg bei Ralph & Russo war am Wochenende das österreichische Model Nadine Leopold. Die 26-jährige Kärntnerin präsentierte mehrere der farbenfrohen Looks und bedankte sich auch gleich via Instagram beim britischen Designerduo, Teil des Modespektakels sein zu dürfen.





Höhepunkt

Unter anderen zeigten auch Labels wie Isabel Marant, Hermès und Chloé ihre Kreationen vor Publikum – stets unter strengen Hygienemaßnahmen. Mit Spannung wird der Höhepunkt der Pariser Fashion Week am Dienstag erwartet, wenn die Modehäuser Chanel und Louis Vuitton ihre Sommerlooks vorführen.