× Moschino mit spacigster Show aller Zeiten

Die Mailänder Modewoche ist in vollem Gange, doch ein Designer sorgte schon jetzt für DAS Catwalk-Highlight

Lebendig gewordene Harfen, spazierende Lampen und ein Astronaut mitten am Catwalk. Bei der Mailänder Modewoche sorgte Designer Jeremy Scott mit seiner Herbst-/Winter-Kollektion 2022/2023 für Moschino für Staunen.

© EPA ×

Er selbst spazierte als roter Astronaut über den Laufsteg. Mit ihm auch Star-Models wie Bella und Gigi Hadid.

© EPA ×

© EPA ×

Die verrückten Kreationen versetzten den Zuschauer in eine Art Filmszene. Vor allem die farbenfrohen Looks der Models haben es den VIPs in der ersten Reihe angetan.

© EPA ×

Lesen Sie auch Start der Mailänder Fashion Week Als erstes großes Modehaus zeigte Fendi seine Kreationen.